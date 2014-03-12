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قتيل و11 جريحا إثر انفجار مبني سكني في “نيويورك”

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انفجار نيويورك

انفجار نيويورك

ذكرت  ”آي ويتنس” الأمريكية ، وفاة شخص و إصابة 11 آخرين ، في الانفجار الذي ضرب أحد المباني السكنية بحي “هارلم” في نيويورك .

و أضافت ،أن المتحدث باسم شرطة نيويورك، قال إن المبنى انهار عقب الانفجار من دون إضافة تفاصيل.

و تابعت ، أن المتحدث باسم إدارة الإطفاء ، ذكر إن فرق الإطفاء تحقق في انهيار المبني ، مؤكداً أن الإدارة تلقت بلاغات بانهيار المبنى حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي .

و أرجعت السلطات ، احتمالية تسرب للغاز الأمر الذي تسبب في انفجار المبني .

 

 

 

جهود فرق الإطفاء

جهود فرق الإطفاء

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