بالفيديو.. “تامر حسنى” لـ”شريهان أبو الحسن”: ست الحسن هى مصر أم الدنيا

علّق الفنان تامر حسنى، على استقبال جمهوره فى مطار القاهرة فور وصوله من جولته الغنائية الأخيرة، قائلا: “استقبال ولاد البلد ليا فى المطار كانت لفتة حلوة منهم”، معرباً عن سعادته فى نجاحه بجولته خارج مصر.

وأضاف تامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ست الحسن”، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، المذاع على فضائية “on tv”، أنه فى انتظار عرض مسلسله “فرق توقيت” خلال شهر رمضان المقبل، لافتا أنه يشاركه فى البطولة كل من نيكول سابا وشرى عادل وأحمد السعدنى ومى سليم.

ووجه تامر الشكر للبرنامج وللإعلامية شريهان أبو الحسن، متمنيا لها النجاح والتوفيق من خلال برنامجها، مضيفا أن “ست الحسن” فى حياته هم زوجته وابنته وأمه، إضافة إلى مصر أم الدنيا.

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