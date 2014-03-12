مصرع عجوز فى انهيار جدار بناية بسبب الأمطار بالأقصر‎

لقيت سيدة عجوز مصرعها إثر إنهيار جدار بناية قديمة أثناء تواجدها أمامها بعد تصدع البناية بسبب الأمطار التى شهدتها المحافظة مطلع الأسبوع الجاري .

كان اللواء مصطفي بكر، مدير أمن الأقصر، قد تلقي اخطارًا من اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بمصرع نفيسة محمد الضوي 75 سنة ربة منزل ومقيمة نجع الحسينات بالطود جنوب المحافظة إثر انهيار منزل قديم مهجور مبني من الطوب اللبن أثناء تواجدها أماما منزلها المواجه للمنزل المنهار .

وتبين أن المبني تهالك بسبب الأمطار التى هطلت علي المحافظة خلال الأيام الماضية.