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“أحمد علي”: حزين لخروجي من القائمة الرئيسية للزمالك أمام تليفونات بني سويف

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“أحمد علي”: حزين لخروجي من القائمة الرئيسية للزمالك أمام تليفونات بني سويف “أحمد علي”: حزين لخروجي من القائمة الرئيسية للزمالك أمام تليفونات بني سويف

أرشيفية

أعرب  أحمد علي مهاجم نادي الزمالك، عن حزنه لخروجه من القائمة الرئيسية للقاء الزمالك أمام تليفونات بني سويف  والذي بدء منذ قليل  ، مؤكدًا أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني، وأنه سيبذل قصارى جهده للعودة مرة أخرى بالتشكيلة الأساسية  .

وكان الجهاز الفني قد أعلن عن تشكيلة الزمالك :  عبد الواحد السيد في حراسة المرمى، فتح الله وحمادة طلبة  وحازم إمام  وعبد الشافي بخط الدفاع، إسلام عوض ومؤمن زكريا وأحمد توفيق  بخط الوسط، دومينيك ولأحمد جعفر بخط الهجوم .

وضم الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو  اللاعب “عُمر إسماعيل يوسف ” واللاعب “محمد إبراهيم الصغير” للقائمة الرئيسية للمباراة  .

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