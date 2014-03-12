بالصور.. محلب يتفقد مجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بزيارة إلى مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بمنطقة الأميرية، يرافقه كل من السادة وزراء التجارة والصناعة والإستثمار، التربية والتعليم، التعليم العالي، القوى العاملة، والسيد محافظ القاهرة.

وخلال الزيارة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض من رئيس صندوق تطوير التعليم، الذي أوضح أن الصندوق قام بالتعاون مع هيئات دولية بإنشاء (4) مجمعات تكنولوجية في الأميرية والفيوم وأسيوط والسلام، وأضاف أن المجمع التكنولوجي بالأميرية يضم مدرسة للتعليم الفني، مدة الدراسة بها 3 سنوات، تمنح الخريج شهادة دبلوم فني، كلية تكنولوجية، مدة الدراسة بها سنتان، تمنح الخريج شهادة دبلوم عالي في التخصص، كلية تكنولوجية متقدمة، تمنح الخريج شهادة بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص، مركز للتدريب المهني.

وأشار إلى أن الصندوق لديه خطة للتوسع في إنشاء تلك المجمعات تتضمن إقامة (15) مجمعاً تكنولوجياً موزعة على كافة أنجاء الجمهورية، موضحاً أن إختيار أماكن إنشاء تلك المجمعات يتم بناءاً على دراسة لإحتياجات سوق العمل في تلك المناطق كما يراعى إقامتها في أماكن قريبة من المناطق الصناعية لتسهيل عملية التدريب المهني للطلبة في تلك المناطق الصناعية، حيث يتم تدريبهم وفق أحدث النظم العالمية وبما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل الخارجي، كما أكد أن تلك المجمعات تقوم بدور هام في سد الفجوة بين الدراسة النظرية التي يتلقاها الطلاب في المدارس والمعاهد والكليات الفنية، وبين الإحتياجات العملية في سوق العمل والإنتاج.

عقب ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقد خلالها أنحاء المجمع التكنولوجي، وتعرف على أوضاع الفصول والمعامل والورش الصناعية والمدرجات والعيادة، وأبدى رئيس الوزراء عدداً من الملاحظات على مستوى تلك المنشآت والتي لا تتناسب مع أهمية وحيوية الدور الذي يلعبه التعليم الفني في تأهيل العمالة الماهرة التي هي قاطرة التنمية في هذا الوطن، وأعرب محلب عن عدم رضاؤه عن المستوى الحالي لها، كما إستمع رئيس الوزراء إلى شكاوى عدد من الطلبة والعاملين، ومن ثم فقد وجه محلب بتشكيل لجنة عاجلة من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، لعرض تقرير فوري حول المشكلات التي يعاني منها المجمع ومقترحات وسبل حلها.