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صورة - لافتة تهاجم أرسنال قد تتسبب في عقوبات على بايرن ميونيخ

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صورة - لافتة تهاجم أرسنال قد تتسبب في عقوبات على بايرن ميونيخ صورة - لافتة تهاجم أرسنال قد تتسبب في عقوبات على بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، توقيع عقوبات على نادي بايرن ميونخ الألماني، بسبب رفع جماهيره لافتة مهينة للاعبي أرسنال.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفريق البافاري سيتلقي عقوبات مالية من الويفا بعدما رفعت مجموعة من المشجعين لافتة تصف لاعبي أرسنال "بالشواذ" وتحديدا مسعود أوزيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حجم اللافتة الصغيرة، إلا أنها قد تجلب المشكلات لإدارة بطل ألمانيا، والذي قد يتعرض لغرامة قدرها 50 ألف يورو.

يُذكر أن أرسنال ودع دوري الأبطال، بالخسارة في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

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