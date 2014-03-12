هارت: سيتي قادر على الإطاحة ببرشلونة

أ ش أ - أعرب حارس مرمى فريق مانشستر سيتي جو هارت بأن فريقه قادر على الفوز على فريق برشلونة الاسباني واخراجه من دوري الأبطال.

ويواجه سيتي منافسه برشلونة مساء الأربعاء في مباراة العودة على ملعب "كامب نو" بعد أن خسر في المواجهة الأولى بنتيجة 2-0.

و قال هارت "المواجهة لم تنته بعد، وسنتذكر ما فعلناه هذا الموسم وما نحن قادرون على فعله" ، كما أن الأداء الايجابي هو المفتاح و نحتاج أن نخرج وأن نظهر أننا قادرون على اللعب أمام فريق مثل برشلونة".

وأضاف "أظهرنا بالفعل اننا قادرون على الفوز على فرق كبرى مثلما فعلنا في مرحلة المجموعات بالفوز خارج ملعبنا أمام بايرن ميونخ،والمهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".