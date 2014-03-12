' على أرسنال التعامل مع أوزيل كما تعامل يونايتد مع رونالدو '

دافع جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق عن الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب ارسنال والذي تعرض للكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة خاصة بعد خروج المدفعجية من دورى الأبطال أمام بايرن ميونخ .

ورغم أنه تم استبدال اللاعب الالمانى الدولى بين شوطى المباراة بسبب اصابته بتمزق فى الاربطة الا أن اداءه كان سيئا للغاية طيلة الشوط الاول الذى شارك فيه.

ودعا نيفيل - الذى يقوم حاليا بتقديم برنامج تليفزيونى كروى - جماهير المدفعجية إلى أن تخفف من حدة انتقاداتها لاوزيل .. كما أنه نصح مسئولى الارسنال بالتعامل معه بنفس الاسلوب الذى تعامل به نادى مانشستر يونايتد مع نجمه البرتغالى السابق كريستيانو رونالدو.

وقال نيفيل " إن أوزيل يواجه أوقاتا صعبة كما يبدو واضحا أن مستواه تراجع بشدة فى الشهرين الآخيرين .. حيث اتصور أنه يعانى من ضغوط نفسية شديدة. غير اننى اعتقد انه ينبغى لهم ان يتحلوا بالصبر فى التعامل معه.. حيث أتوقع انه سوف يتحسن مع مضى الوقت".