ميسي: فابريجاس كان اللاعب الأهم في ناشئي برشلونة

إفي - أكد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يدين بالفضل إلى ناديه الحالي برشلونة الإسباني، في كل ما حققه وما بات عليه الآن.

وفي مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية وتناقلتها الصحف الإسبانية اليوم الأربعاء قال ميسي: "برشلونة منحني كل شيء. لقد تدربت على قيم لا ماسيا (أكاديمية برشلونة)، وأصبحت ما أنا عليه الآن بفضل هذه القيم".

وأضاف أنه شعر بسعادة غامرة عندما استدعاه برشلونة من فريق الناشئين لكي يلعب في الفريق الأول رغم أنه ظل ستة أشهر دون أن يتمكن من اللعب نتيجة انتظاره لبطاقة انتقاله، مبينا أنه تعرض للإصابة في أول لقاء له مع البرسا وكانت فترة معقدة حينها.

وأوضح أن استدعاءه للفريق الأول للبرسا جاء نتيجة إصابة عدد من لاعبي الفريق من بينهم البرازيلي إدميلسون، مبينا: "لقد أصيب حينها الكثير من اللاعبين وتم استدعاؤنا للفريق الأول، لم نلعب وقتها ولكن انتابنا شعور رائع لوجودنا مع الفريق الأول".

وأبرز ميسي أنه سعى دوما لتحقيق حلمه باللعب مع برشلونة رغم ما مر به من أوقات صعبة آنذاك بما فيها ترك أشقائه له بمفره في برشلونة وعودتهم إلى الأرجنتين لأن حلمه كان واضحا أمامه وكان يرغب في المحاربة من أجل تحقيقه.

وقال إنه صادف في صفوف الناشئين ببرشلونة زميليه الحاليين جيرارد بيكيه وسيسك فابريجاس، مبينا أن الأول كان يتميز بكثرة المزاح ولكنه بات أكثر هدوءا الآن.

كما أشار إلى أن بيكيه عامله دوما بطريقة جيدة، أما فابريجاس فقال إنه كان أهم لاعب في صفوف ناشئي برشلونة حينها.