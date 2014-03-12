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صورة - كيف تفوق جوارديولا بايرن على نفسه مع برشلونة؟

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صورة - كيف تفوق جوارديولا بايرن على نفسه مع برشلونة؟ صورة - كيف تفوق جوارديولا بايرن على نفسه مع برشلونة؟

خمسة لاعبين مختلفين، شاركوا في الهدف الذي هز به بايرن ميونيخ شباك أرسنال في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لم يحتاج لاعب منهم إلى الركض ولو لأمتار قليلة، فالهجمة بدأت بتمريرة وانتهت بلمسة حولت الكرة داخل شباك المدفعجية.

الأمر الثاني المثير للاهتمام، أنه لا يوجد لاعب لمس الكرة مرتين، فالهجمة بدأت من دانتي إلى ألكانتارا إلى جوتزة إلى ريبري ومنه إلى شفاينشتايجر الذي أودع الكرة الشباك.

وهو الهدف الذي يظهر تفوق "تيكي تاكا" بايرن ميونيخ على سابقتها في برشلونة، برعاية جوسيب جوارديولا مدرب الفريق الكتالوني السابق.

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