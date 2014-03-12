فينجر: روبن رائع حتى في التمثيل

مدح أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، أرين روبن لاعب بايرن ميونيخ، مؤكدا إنه يجيد كل شيئ حتى التمثيل.

وحصل روبن على ركلة جزاء، خلال مواجهة أرسنال يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، متسببا في طرد حارس المدفعجية تشيزني.

وقال فينجر بعد الخروج دوري الأبطال "روبن لاعب كبير، ويجيد الحصول على شيء من لا شيء."

واضاف فينجر قوله "لو اشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه في اول محاولة لادعاء التعرض للمخالفة والسقوط على الارض فانه لن يفعلها ثانية."

وتعادل البافاري حامل اللقب، 1-1 في لقاء العودة بدور 16 من دوري الأبطال، ليتأهل لدور الثمانية بسبب فوزه في الإياب بهدفين دون رد.