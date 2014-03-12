أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر: روبن رائع حتى في التمثيل

Google+ Print
فينجر: روبن رائع حتى في التمثيل فينجر: روبن رائع حتى في التمثيل

مدح أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، أرين روبن لاعب بايرن ميونيخ، مؤكدا إنه يجيد كل شيئ حتى التمثيل.

وحصل روبن على ركلة جزاء، خلال مواجهة أرسنال يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، متسببا في طرد حارس المدفعجية تشيزني.

وقال فينجر بعد الخروج دوري الأبطال "روبن لاعب كبير، ويجيد الحصول على شيء من لا شيء."

واضاف فينجر قوله "لو اشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه في اول محاولة لادعاء التعرض للمخالفة والسقوط على الارض فانه لن يفعلها ثانية."

وتعادل البافاري حامل اللقب، 1-1 في لقاء العودة بدور 16 من دوري الأبطال، ليتأهل لدور الثمانية بسبب فوزه في الإياب بهدفين دون رد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع