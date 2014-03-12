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شاهدوا بالفيديو: إبنه سيرين عبد النور ترقص

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شاهدوا بالفيديو: إبنه سيرين عبد النور ترقص شاهدوا بالفيديو: إبنه سيرين عبد النور ترقص

على الرغم من حرصها على عدم نشر أي صورة لابنتها تاليا، وتعمّدها تصويرها دائماً من الخلف أو بطريقة غير واضحة، حفاظاً على خصوصياتها، قامت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بنشر لابنتها تاليا وهي ترقص على أغنية "on va danser" للشاب خالد، وتصفق وتردد الأغنية.

فور قيام سيرين بنشر الفيديو انهالت التعليقات الطريفة، وشكر جمهور سيرين نجمتهم على إشراكهم بهذا الفيديو وقام الببعض بإعادة مشاهدته عشرات المرات، لتصبح تاليا اليوم الحدث الأهم على موقع أنستغرام.

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