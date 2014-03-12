أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تجمهر طلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة أمام قبة الجامعة

Google+ Print
تجمهر طلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة أمام قبة الجامعة تجمهر طلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة أمام قبة الجامعة

تجمهر العشرات من طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أمام القبة الرئيسية لجامعة القاهرة، اعتراضا على تغيير اللائحة الداخلية لبرنامج الدراسات العليا، حيث أكد المحتجون أن الكلية غيرت اللائحة قبل انتهاء الامتحانات الخاصة بهم بفترة وجيزة حتى لا يستطيعون الاعتراض.

وقال أحد الطلاب المعترضين على تغيير اللائحة، إن التغييرات الجديدة تضمنت إلغاء درجات الرأفة، ورفع درجات النجاح، وكذلك إلغاء امتحانات شهر أكتوبر، حيث إن الطالب الذى يرسب فى مادة يمتحنها فى فترة ثانية بعد شهر أكتوبر.

وطالب الطلاب المحتجون بمقابلة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لتقديم شكوى له ضد إدارة الكلية التى غيرت اللائحة الخاصة ببرنامج الدراسات العليا.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365