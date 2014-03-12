تجمهر طلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة أمام قبة الجامعة

تجمهر العشرات من طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أمام القبة الرئيسية لجامعة القاهرة، اعتراضا على تغيير اللائحة الداخلية لبرنامج الدراسات العليا، حيث أكد المحتجون أن الكلية غيرت اللائحة قبل انتهاء الامتحانات الخاصة بهم بفترة وجيزة حتى لا يستطيعون الاعتراض.

وقال أحد الطلاب المعترضين على تغيير اللائحة، إن التغييرات الجديدة تضمنت إلغاء درجات الرأفة، ورفع درجات النجاح، وكذلك إلغاء امتحانات شهر أكتوبر، حيث إن الطالب الذى يرسب فى مادة يمتحنها فى فترة ثانية بعد شهر أكتوبر.

وطالب الطلاب المحتجون بمقابلة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لتقديم شكوى له ضد إدارة الكلية التى غيرت اللائحة الخاصة ببرنامج الدراسات العليا.