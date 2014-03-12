شركات خدمات الطائرات الخاصة والشارتر تشتكى المصرية للمطارات

تقدمت شركات خدمات الطائرات الخاصة والشارتر، بشكوى لسلطة الطيران المدنى، من تعسف الشركة المصرية للمطارات، بزيادة الغرامات على تلك النوعية من الشركات عند مخالفة اللوائح، مع انخفاض الحركة الجوية، وزيادة الأعباء المالية على الشركات ونادرة الربحية وعدم خفض العمالة بها مراعاة للظروف الاجتماعية للعاملين والاقتصادية للبلاد.

وأشار أحد أصحاب الشركات، إلى أنه فى الوقت الذى تحاول فيه وزارة الطيران المدنى العمل على زيادة التيسيرات لجذب السائحين ورجال الأعمال والمستثمرين إلى البلاد، خاصة فى مناطق الجذب السياحى، تفرض المصرية للمطارات غرامات مالية باهظة على الشركات فى حالة مخالفة التعليمات.

وأضاف أنه يتم مضاعفة رسوم المبيت للطائرة، فى حال مد العميل بقائه فى المدن السياحية، دون الإبلاغ عن ذلك قبلها بـ٢٤ ساعة، رغم أن المد للإقامة يعود بالخير على السياحة والاستثمار، أيضا إذا لم نخطر قبل وصول الطائرة بـ٢٤ ساعة المطار، وهناك العديد من العملاء، تضطرهم الظروف للمجئ المفاجئ لمصر، بخلاف العديد من الغرامات الأخرى.

وطالب وزارة الطيران وسلطة الطيران المدنى بإلغاء تلك النوعية من الغرامات فى تلك الفترة الحساسة للبلاد لمعاونة الشركات على البقاء وعدم تصفية العمالة أو نقل النشاط لدول أخرى، تقدم مزيدا من التيسيرات.

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