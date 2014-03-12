أمين عام تيار المستقبل يلتقى قنصل مصر العام فى لبنان

التقى أحمد الحريرى، الأمين العام لتيار المستقبل، اليوم الأربعاء، المستشار شريف البحراوى، قنصل مصر العام فى بيروت، حيث تباحثا حول تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية، وأكدا على أهمية حماية لبنان من التداعيات الأمنية للأزمة السورية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع فى مصر، حيث أكد أمين عام تيار المستقبل أهمية زيارة رئيس وزراء لبنان الأسبق زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى إلى مصر مؤخرا، ولقاءاته مع قيادات الدولة المصرية التى أظهرت تطابقا فى وجهات النظر تجاه العديد من القضايا، خاصة مكافحة الإرهاب.

وتمنى الحريرى أن تواصل مصر نجاحاتها فى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يؤدى إلى وصول رئيس يعيد لمصر دورها الريادى فى المنطقة.