أستاذ بطب قصر العينى: أدوية عالمية سُحبت من السوق لأعراضها الجانبية

قال الدكتور عبد المجيد قاسم، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب قصر العينى، إن الأطباء والعلماء يكتشفون آلاف الأدوية والابتكارات فى المجال الطبى يوميا، ثم يثبت عدم جدواها بعد ذلك.

وأشار "قاسم" خلال كلمته اليوم فى ورشة عمل بعنوان "الأساليب الجديدة فى علاج الأمراض الفيروسية"، اليوم الأربعاء، إلى أن الأدوية تخضع لعدة مراحل، واختبارات قبل طرحها فى الأسواق؛ موضحا أنه بعد طرح الدواء فى السوق تبدأ مرحلة جمع المعلومات عنه، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة التعرف على الأعراض الجانبية بعد استخدام العقار لفترات طويلة.

ولفت أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب قصر العينى، إلى أن هناك أدوية عالمية تم سحبها من السوق بعد سنوات طويلة من استخدامها بسبب أعراضها الجانبية.