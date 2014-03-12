اتحاد المنظمات المصرية بهولندا يعقد مؤتمرا للتوعية السياسية

قام اتحاد المنظمات المصرية بهولندا بندوة؛ تهدف للتوعية والتعريف بكيفية المشاركة فى الانتخابات الهولندية، برئاسة إبراهيم عبد الفتاح عضو كبرى مؤسسات المجتمع المدنى المتخصص فى نشر الثقافة والممارسة الديموقراطية للمهاجرين والأقليات العرقية فى هولندا، بتقديم شرح وافى للعملية الانتخابية.

وقال مصطفى الأمير المنسق الإعلامى لاتحاد المنظمات المصرية بهولندا بأن الندوة طرحت فى الكثير من الأمور السياسية، و كيفية ممارسة الواجبات السياسية؛ للمشاركة الإيجابية فى توصيل صوت المهاجرين إلى صناع القرار فى البرلمان والمجالس البلدية فى المجتمع الهولندى متنوع الأعراق والثقافات والأديان الأكثر تحررا وتسامحا بالعالم.

وتابع الأمير أن الندوة حضرها كل من سكرتير الاتحاد توفيق عبد العليم تليفون، ومنسق العلاقات العامة محسن، وأمين صندوق الاتحاد عماد عابدين، والذى طرح خلالها تفاصيل تاريخية هامة عن دستور هولندا الحالى منذ عام 1848، والذى تم تعديله فى 1983، وزيارات الطلبة والمواطنين اليومية للبرلمان الهولندى؛ لتحفيزهم على المشاركة فى الأحزاب السياسية المختلفة من اليمين للوسط، واليسار، وأحزاب البيئة، والخضر، وحقوق الحيوانات.

وأضاف أن الندوة طرح خلالها كيفية المشاركة الغير إجبارية فى التصويت لحاملى الجنسية أو من لديه إقامة دائمة لخمس سنوات فأكثر يحق له التصويت فى انتخابات البلديات، والبرلمان، والمقاطعات الهولندية، والبرلمان الأوروبى الموحد لكل أوروبا.

و قال الأمير أن أهداف الاتحاد هو تشجيع الاندماج الواعى للمصريين فى المجتمع الهولندى؛ لتكون مشاركتهم كاملة، ومساوية لمشاركة المواطن الهولندى، وخاصة النساء، وكبار السن، وأيضًا الشباب والرجال، وفتح لغة الحوار و لتفاوض مع السلطات الهولندية حول كل ما يهم الجالية المصرية، وذلك باعتبار أن الجمعية هى المتحدث الرسمى باسم الجالية، و الدفاع عن مصالح المصريين المقيمين فى هولندا وأسرهم أينما كانوا .