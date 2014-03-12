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“تحالف شباب الإخوان المنشقين” يطالبون الجماعة بنبذ العنف

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“تحالف شباب الإخوان المنشقين” يطالبون الجماعة بنبذ العنف “تحالف شباب الإخوان المنشقين” يطالبون الجماعة بنبذ العنف

عمرو عمارة

عقد المنتدى الثقافي المصرى مؤتمرًا صحفيًا، بحضور عمرو عمارة منسق “تحالف شباب الإخوان المنشقين” لشرح المبادرة التي طرحها المنشقون على جماعة الإخوان لطلابهم بوقف التظاهرات، ونبز العنف، والاعتراف بالدستور الجديد، والإندماج فى الحياة السياسية.

كما أعلن عمارة أثناء المؤتمر أنه يجب على جماعة الإخوان التوقف الفوري عن ممارسة أعمال العنف، والاندماج في الحياة العامة لكي يصالحوا الشعب المصري، كما طالب شباب الإخوان بتحكيم صوت العقل وعدم الانسياق حول قادة الجماعة الذين يعملون لصالح دول اخرى، واعترض على تدخل قطر فى شؤن الداخلية.

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