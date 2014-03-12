السعودية المصرية لرجال الأعمال تضخ استثمارات تتجاوز المليار لزراعة 100 ألف فدان

ألتقى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد ، أمس الثلاثاء، وفدا من الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال ، وممثلا عن مجلس الغرف السعودى بالقاهرة لبحث آلية استزراع 100 ألف فدان زراعى خلال عامين.

حضر اللقاء من الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الأمين العام للجمعية أحمد صبرى درويش، وعضو مجلس إدارة الجمعية سلطان الدويش، ورئيس مجلس ادارة المصرف المتحد المصرى عضو الجمعية محمد عشماوى ، و السيدة عبير الخولى ممثلاً عن مجلس الغرف السعودى بالقاهرة ، و رئيس هيئة التنمية الزراعية مجدى أمين .

وقد تم الإتفاق خلال هذا الإجتماع على تشكيل لجنة ثلاثية من الجهات المجتمعة لدراسة آلية إستزراع 100 ألف فدان زراعى خلال عامين بمحاصيل حبوب ذرة قمح ، و ذلك ضمن برنامج سد الفجوة الغذائية الذى يعد على قائمة أولويات وزارة الزراعة.

وكانت الحكومة قد إعتزمت فى إطار هذا البرنامج إستصلاح الأراضى الصحراوية , بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية و الرى لزراعتها حتى عام 2030، و ذلك إلتزاماً من الحكومة بتنفيذ إستراتيجية الزراعة المصرية 2030 ، و من أجل سد الفجوة الغذائية .

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قد سبق لها توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال و المصرف المتحد, بهدف تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة لتوفير الأراضى الزراعية من قبل الطرف الأول ” وزارة الزراعة ” ليتم طرحها على المستثمرين الأعضاء لدى الطرف الثانى ” الجمعية” .

وتنص مذكرة التفاهم بين الجهتين بأن تقوم الجمعية بتوفير التمويل اللازم للإستزراع من الجهات و الصناديق الدولية والسعودية، وتقديم الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية اللازمة التى قد يحتاجها المستثمرين للبدء فى الاستصلاح وإتمامه بما يحقق التنمية الاقتصادية والربح المادى، و يتم الاستعانة بالطرف الثالث “المصرف المتحد” كبنك محلى فى عمليات التمويل .