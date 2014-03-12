البدء فى توصيل الغاز الطبيعى لمدينة القنطرة شرق بتكلفة 75 مليون جنيها

أعلن اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية انه تقرر البدء فى تنفيذ المرحلة الاولى من مراحل مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمركز ومدينة القنطرة شرق بالكامل إعتبارا من منتصف شهر مارس الجارى 2014 والذى تصل جملة تكلفته المالية الى 75 مليون جنيها ويبدأ تنفيذ المرحلة الاولى للمشروع بإقامة محطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة والتى تم الموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة 2500 مترا مربعا لانشائها بالتوازى مع بدء تنفيذ إنشاء الشبكات الداخلية والخطوط الرئيسية والفرعية بالمدينة ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة مع بداية شهر يونيو القادم ويتم بدء توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1000 وحدة سكنيه بالمدينة ضمن هذه المرحلة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية مع ممثلى الشركة المنفذه للمشروع وهى واحدة من كبرى شركات قطاع البترول برئاسة المهندس سامى الفرماوى رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب والمهندس محمد قنديل مدير عام المشروعات وبحضور اللواء احمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صالح السكرتير العام المساعد والمهندس عبدالله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق .

وخلال المؤتمر استعرض محافظ الاسماعيلية مع ممثلى الشركة و ممثلى الجهات المعنية بالمشروع عرض ” داتاشو ” عن مراحل تنفيذ المشروع والذى يتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتاليه ويهدف هذا المشروع الى توفير مصادر بديلة للطاقة والمساهمة فى توفير الدعم والحفاظ على البيئة من التلوث وتعظيم حجم استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل ومختلف الانشطة التجارية والصناعية كمصدر للطاقة النظيفة وتشمل المرحلة الاولى لتنفيذ المشروع توصيل الغاز الطبيعى لعدد الف وحده سكنيه بالمجاورة الاولى والرابعة وتنفيذ اعمال الشبكات للمدينه بتكلفة اجمالية قدرها 25 مليون جنيها والمرحلة الثانية التوصيل لعدد 7 الاف وحدة سكنيه بالمناطق السكنية بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيها بالاضافة الى الخطة المستقبلية لتوصيل الغاز لمنطقة مشروع وادى التكنولوجيا والمناطق الصناعية بالقنطرة شرق بتكلفة قدرها 30 مليون جنيها ومن المنتظر ان يتم البدء فى شهر يونيو القادم التوصيل المنزلى الفعلى والتشغيل بالغاز الطبيعى لعدد الف وحدة سكنيه بالقنطرة شرق .

ومن جهته اشاد محافظ الاسماعيلية بجهود قطاع البترول والشركة المنفذه للمشروع ودعمها المتواصل للمحافظة من اجل توصيل الغاز الطبيعى لجميع مراكز ومدن المحافظة وبصفه خاصة المناطق الصناعية لتشجيع المستثمرين والمساهمة فى احداث طفره تنموية كبيرة واتاحة المزيد من فرص العمل لابناء المنطقة .

وأصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن ومديرى المناطق الصناعية على مستوى المحافظة بسرعة اعداد تقرير تفصيلى يتضمن كافة احتياجات المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية لتوصيل الغاز الطبيعى ووضع برنامج زمنى واولويات للتنفيذ .

وحضر المؤتمر مديرى العموم لمديريات الاسكان والطرق والنقل والصرف الصحى ومحمد ابراهيم المطرى رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق وممدوح خفاجة مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والمهندسة نعيمة محب مدير عام مشروع وادى التكنولوجيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .