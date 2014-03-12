مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس إلى 3 ساعات و50 دقيقة

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏المستهلك إن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة أمس الثلاثاء بلغ 418 ‏جيجاوات ساعة.. وأن فترة توازن انتاج الكهرباء مع الاستخدام امتدت على ‏‏‏مدى اليوم، مع ارتفاع ‏مدة زيادة الاستهلاك عن الانتاج إلى 3 ساعات و 45 دقيقة من الثالثة و 35 دقيقة عصرا إلى ‏السابعة و 25 دقيقة مساء. ‏

ولفت المرصد في نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الثلاثاء بلغ 22155 ‏ميجاوات، ‏‏أما أدنى حمل فبلغ 15175 ‏ميجاوات.‏

وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائي للشبكة اليوم الأربعاء 22000 ميجاوات.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏

أ ش أ