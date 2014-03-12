مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس إلى 3 ساعات و50 دقيقة

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة أمس الثلاثاء بلغ 418 جيجاوات ساعة.. وأن فترة توازن انتاج الكهرباء مع الاستخدام امتدت على مدى اليوم، مع ارتفاع مدة زيادة الاستهلاك عن الانتاج إلى 3 ساعات و 45 دقيقة من الثالثة و 35 دقيقة عصرا إلى السابعة و 25 دقيقة مساء.
ولفت المرصد في نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الثلاثاء بلغ 22155 ميجاوات، أما أدنى حمل فبلغ 15175 ميجاوات.
وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائي للشبكة اليوم الأربعاء 22000 ميجاوات.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ