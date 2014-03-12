اختيار “زينب محمد مختار” أم مثالية لمحافظة الإسماعيلية

أعلنت الدكتورة كريمة حلمى سويلم مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسماعيلية انه تم اختيار السيدة زينب محمد مختار محمد من قرية ابوخليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب بالاسماعيلية وذلك لتمثيلها لمحافظة الاسماعيلية وترشيحها للمشاركة فى المهرجان الاول للام المثالية الذى تنظمه المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المجلس العربى للطفولة ومعهد بن سينا للعلوم الانسانية هذا العام فى 21 مارس الجارى 2014 ،و يتضمن إختيار خمس فائزات على مستوى الجمهورية لتكريمهن بالمهرجان .

واضافت سويلم ان السيدة المختارة أرملة منذ 14 عاما وعمرها -58 عاما- وحاصلة على دبلوم تجارة وتعمل موظفة بالوحدة المحلية لقرية الرياح بالقنطرة غرب ولديها 4 أبناء والابنة الكبرى حاصلة على بكالوريوس صيدلة والابن الثانى حاصل على بكالوريوس هندسة والثالث حاصل على بكالوريوس تجارة والابنة الرابعة حاصلة على بكالوريوس تجارة والام لها خدمات جليلة فى مجال العمل الاجتماعى والمشاركة فى حملات تنظيم الأسرة وحملات الكشف المبكر عن سرطان الثدى وندوات توعية المرأة بخطورة الزيادة السكانية وقامت بتربية ابنائها بعد وفاة الزوج بدخل بسيط للاسرة وواصلت مشوار تعليمهم حتى الوصول لاعلى المستويات وقامت بالمساهمة فى تجهيز وزواج بعضهن .