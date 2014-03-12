جوليا روبرتس تتغيّب عن إحياء ذكرى أختها

تغيّبت الممثلة العالمية Julia Roberts ووالدتها عن الاحتفال التأبيني، الذي أُقيم بمناسبة مرور شهر على رحيل أختها غير الشقيقة Nancy Motes، من دون الإعلان عن أسباب ذلك.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أنّ الذكرى، التي أقيمت يوم السبت في "سانتا مونيكا"، شهدت حضور زملاء Nancy في العمل، في وقت تغيّبت Julia ووالدتها Betty Lou Motes، ولم تظهرا في الصور التي التقطت يوم إحياء الذكرى.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين Julia وNancy كانت متوترة، إذ كانت Nancy تعاني من سوء معاملة أختها، بالرغم من افتخارها الدائم بنجومية Julia الحائزة على عدّة جوائز أوسكار.

وكان خطيب Nancy Motes قد وجدها ميتة في حمّام منزلها بولاية لوس أنجلوس، جراء جرعة زائدة من المخّدرات، تناولتها في 11 فبراير/شباط 2014.

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