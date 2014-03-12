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بالفيديو: أوباما يتسوّق لزوجته وبناته

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بالفيديو: أوباما يتسوّق لزوجته وبناته بالفيديو: أوباما يتسوّق لزوجته وبناته

في مفاجأة غير متوقعة، توقف الرئيس الأمريكي Barack Obama، الذي كان في نيويورك بمناسبة عامة، في متجر "Gap"، وقام بالتسوق سريعاً لزوجته وبناته، ثمّ عاد إلى البيت الأبيض.
وفي التفاصيل أنّ الموكب الرئاسي المؤلّف من سيارات مصفّحة وآليات للشرطة،  توقف أمام متجر "Gap"، الذي يقع قرب محطة "غراند سنترال ستايشن"، حيث اشترى ملابس لعائلته.
ويظهر Obama في الفيديو الذي نشر له وهو يتسوق ويتبادل الحديث مع الموظفة التي ساعدته في اختيار كنزات خفيفة لابنتيه بالألوان الزهرية وسترة رياضية باللون الأزرق لزوجته.
واللافت أنّ Obama، الذي هو بعيداً عن الرئاسة مجرد والد في حياة Malia وSasha، رفض شراء كنزة بياقة على شكل 7، بحجة أنها ستنزلق على أكتاف بناته، وقال مازحاً: "أظن أنّ البنات سيذهلن بذوقي في مجال الموضة".
يُذكر أنّ متجر"Gap" زاد قبل فترة قصيرة الحدّ الأدنى لأجور العاملين فيه، وهو إجراء يدعمه الرئيس الأمريكي Barack Obama ويُعارضه الكونغرس.

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