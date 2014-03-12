للمرة الثانية Taylor Swift الأعلى دخلاً

للمرة الثانية، وبالرغم من صغر سنّها، استطاعت النجمة Taylor Swift تحقيق لقب النجمة الأعلى دخلاً، بتحصيلها حوالى 40 مليون دولار خلال عام 2014.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدّر فيها Taylor لائحة "Billboard" للأعلى دخلاً، إذ حصلت على هذا اللقب أيضاً منذ عامين، وتحديداً في عام 2012، عندما حقّقت أكثر من 35 مليون دولار.

وقد حققت Taylor أيضاً، بحسب لائحة Billboard،المركز الأول بالنسبة إلى الجولات الغنائية الأكثر ربحاً، حيث حصلت على 30 مليون دولار خلال جولتها التي استمرّت 6 أشهر.

وقد تخطّت Taylor Swift، صاحبة لقب الأكثر سخاءً، أهمّ النجوم في اللائحة التي تألفت من 40 نجماً، متفوّقة بذلك على Justin Timberlake و Bon Jovi، إضافة إلى Beyonce.

وهذه لائحة بأسماء الفنانين العشرة الأوائل مع ذكر مداخيلهم:

1- Taylor Swift: $39,699,575.60

2- Kenny Chesney: $32,956,240.70

3- Justin Timberlake: $31,463,297.03

4- Bon Jovi: $29,436,801.04

5- The Rolling Stones: $26,225,121.71

6- Beyonce: $24,429,176.86

7- Maroon 5: $22,284,754.07

8- Luke Bryan: $22,142,235.98

9- Pink: $20,072,072.32

10- Fleetwood Mac: $19,123,101.98

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"