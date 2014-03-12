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ضبط مسجل شقي خطر وبحيازته 1150 قرص مخدر بسوهاج‎

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ضبط مسجل شقي خطر وبحيازته 1150 قرص مخدر بسوهاج‎ ضبط مسجل شقي خطر وبحيازته 1150 قرص مخدر بسوهاج‎

ضبط

تمكن ضباط ادارة مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج من ضبط مسجل شقي خطر وبحيازته 1150 قرص مخدر بسوهاج

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام أحمد شعبان السيد علي وشهرته “بجه ” سن 50 عاطل والمسجل شقي خطر تحت رقم 632 فئة “ب” [ سرقات عامة ] ويقيم الشيخ عطي دائرة القسم والسابق إتهامه في عدد “32″ قضية [ سرقات عامة – نشل - أخرهم القضية رقم 641 إداري القسم لسنة 2014 حيازة أقراص مخدرة ] بالإتجار في المواد المخدرة

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت المذكور حيث تمكنت من ضبطه وبحيازته عدد [ 1150 قرص مخدر متنوع - سلاح أبيض " مطواه قرن غزال " - هاتف محمول - مبلغ مالي ]

بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي

تحرر عن ذلك المحضر رقم 870 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف

 

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