محامي “زينة” يقدم للنيابة عقد زواج رسمي بين “أحمد عز” و”أنغام”

أرسلت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد شورب خطابا رسميا على يد محضر رسمى الى الفنان احمد عز بمسكنه الكائن بمنطقة المعادى يلزمه بالحضور الى مقر النيابة لاستكمال التحقيق معه، ومواجهته بالمستندات التى قدمها محامى الفنانة زينة أمام النيابة.

كان محامى الفنانة زينة عاصم قنديل قدم الى نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد شورب حافظة مستندات تضم صور من رسائل هاتفية بين الفنان أحمد عز وأحد الاشخاص يدعى “هانى” طالبه الاخير فيها بتسوية النزاع ومشكلة توأم الفنانة زينة، إلا أن الفنان كان دائما يرفض تسوية المشلكة ويرفض الاعتراف بأطفال الفنانة زينة.

كما قدم المحامى صورة من عقد زواج رسمى بين الفنان احمد عز والفنانة أنغام. كانت الفنانة زينة قدمت امس الثلاثاء الى النيابة من خلال محاميها عددا من الصور الفوتوغرافية لها بصحبة الفنان أحمد عز.

وقال المحامى ان هذه الصور تم التقاطها عندما كانا سويا في إحدى الرحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة زفافهما السرية، وهو ما يؤكد صحة كلامها عن وجود زواج سري بينهما وأن الفنان أحمد عز هو والد الطفلين، بحسب قولها.

كانت الفنانة زينة قدمت بلاغا إلى قسم أول مدينة نصر تطالب فيه أحمد عز بإثبات نسب طفليها وتسجيلهما باسمه