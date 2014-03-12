القضاء الإداري يؤجل قضية تسليم قاعة الشعب بكفر الشيخ لـ2 ابريل المقبل

قرر المستشار محمد رمضان ناصف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ وعضوية كلا من المستشار محمد رحيم والمستشار إبراهيم ناجي تأجيل نظر الدعوى رقم 8922لسنة 14ق المقامه من محمد عبدالله محمد عبدالصمد لجلسة 2أبريل القادم لتقديم المستندات وتوكيل المحامين للمتدخلين في الدعوى وهما أشرف السعيد صحصاح عضو الإتحاد العام لغرف السياحة ومدحت عبدالشافي عضو المكمتب التنفيذي لحملة تمرد وكان مقيم الدعوى أقامها ضد كلا من رئيس الجمهورية المؤقت” بصفته ” ورئيس مجلس الوزراء “بصفته “ومحافظ كفر الشيخ “بصفته “ووزير الإدارة المحلية ” ووزير التضامن الإجتماعي “بصفته ” وطلب فيها تسليم مقر الحزب الوطني بكفرالشيخ متضمنا قاعة الشعب التي كانت تتبعه وفق ماجاء بالدعوي تنفيذا للحكم القضائي الصادر من قبل برقم 4332لسنة 12ق ولم يتم تسليم المقر بالكامل ومن ضمنه قاعة الشعب وعرض المدعي طلباته على هيئة المحكمه وأصر على إستلام مقر الحزب كاملا مشتملا قاعة مجلس الشعب .

> وقال أنه كان على محافظ كفرالشيخ بصفته رجل قضاء أن ينفذ الحكم دون مماطله وطالب بتسلم الحزب كاملا رافضا أي تدخل من الحكومه وقال علي جثتي إعادة تسليم المبني للحزب الوطني .

و تدخل أشرف السعيد صحصاح”عضو الإتحاد العام للسياحة ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحه”بصفته أحد مواطني المحافظه في الدعوى وطالب مد الأجل لحين توكيل محامي ورد “مدحت عبدالشافي”عضو حركة تمرد بكفرالشيخ على المدعي أنه لست في أي احزاب وممثل حركة ومصرعلى عدم تسليم قاعة الشعب للمجلس لأن القاعة مجلس الشعب بينما طالب رئيس الدائره الهدوء وأثبت ممثل تمرد دخوله بالدعوى وأثبت المستشار عبودأبوحليمه “نائبا عن الدوله” ودفع بعدم إختصاص المحكمه لنظر الدعوي .

وقال أن الحكم سبق تنفيذه بقرار من المحافظ وقدم للمحكمة مستندات بذلك ، مضيفاً أن هناك نزاع حول تسليم مكان معين لمجلس الدوله ويختص بذلك للفصل في النزاع محكمة كفرالشيخ الجزئيه ودفع بعدم جواز ذلك كما طالب بندب خبير لبيان إذاكانت تلك القاعه يشملها الحكم من عدمه .

> وشهدت القاعة مشادات كلامية بين المتقاضين الأمر الذي أدي لقيام رئيس المحكمه بطلب الحضور الهدوء وتدخل المستشار مدحت خطاب “نائب رئيس مجلس الدوله”قائلا أنا حضرت عن رئيس مجلس الدوله وعن المحافظ وأنا خصم شريف وأرى أن تلك القاعه لاتتبع الحزب الوطني ولكنها كانت تتبع مجلس محلي المحافظه وأن الحكم السابق لايشملهاوقرر رئيس المحكمة قراره السابق بتأجيل الجلسة ل2أبريل القادم لتقديم المستندات وتوكيل المحامين للمتدخلين .

وكان أشرف السعيد صحصاح”‘ قد تقدم بطلب للواء عادل النطاط مدير أمن كفرالشيخ للحصول على تصريح بوقفه سلميه أمام المحكمه يشارك فيها أبناء المحافظه للإعراب عن رفضهم لتسليم قاعة الشعب لمحكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ .

وشهدت المحكمة إجراءات أمنيه مشددة وتواجد العقيد الجندي نائب مأمور مركز قسم أول كفر الشيخ والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول وعدد من قوات الأمن على خلفية الرفض الشعبي لتسليم تلك القاعة للمحكمه وتجمع العشرات من المواطنين في وقفة إحتجاجية أمام مبني المحكمة إعتراضا علي تسليم قاعة الشعب للمحمة ورددوا العديد من الهتافات المطالبة بأن تظل قاعة الشعب للشعب .