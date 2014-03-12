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عمال "بنزايون" يتقدمون بمذكرة لـ"الوزراء" ﻹقالة إدارة الشركة

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عمال عمال "بنزايون" يتقدمون بمذكرة لـ"الوزراء" ﻹقالة إدارة الشركة

تقدم العاملون بشركة اﻷزياء الحديثة (بنزايون)، منذ قليل، بمذكرة لمجلس الوزراء بمطالبهم المتمثلة فى إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وحل نقابة العاملين بالشركة، ومراجعة كافة القرارات التى اتخذها رئيس مجلس إدارة وأعضاء النقابة، وتقديم إقرارات الذمة المالية ﻷعضاء النقابة ومجلس إدارة الشركة .

جدير بالذكر، أن عمال الشركة الحديثة للأزياء نظموا وقفة احتجاجية، اليوم اﻷربعاء، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى لعرض مطالبهم على حكومة المهندس إبراهيم محلب عقب حصولهم على تصريح من قسم شرطة قصر النيل.
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