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الرياضة والداخلية تبحثان كيفية تأمين المباريات بشركات أمن

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الرياضة والداخلية تبحثان كيفية تأمين المباريات بشركات أمن الرياضة والداخلية تبحثان كيفية تأمين المباريات بشركات أمن

أ ش أ - تلقت وزارة الشباب والرياضة، خطابا رسميا من وزارة الداخلية لبحث إمكانية تأمين مباريات الدوري الممتاز من خلال شركات الأمن المتخصصة.

وتعكف وزارة الشباب والرياضة حاليا على دراسة كافة الأبعاد القانونية والجوانب الفنية لمدى إمكانية تأمين المباريات من خلال شركات الأمن المتخصصة وبالاستعانة بالشباب أعضاء روابط المشجعين في مختلف المحافظات.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعات واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وروابط الجماهير، لتقرر وزارة الداخلية إقامة المباريات المحلية والإفريقية بدون حضور الجماهير حتى نهاية الموسم.

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