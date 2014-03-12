محافظة السويس تبحث إنشاء معهد لدعم وتدريب وتأهيل الكوادر الصحية

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماع مع الدكتورة هدى يسي رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالسويس لبحث إمكانية إقامة ودعم المشروعات اليدوية والحرفية في منطقة عيون موسى والسويس ، و إمكانية إنشاء معهد للتدريب في مجال الصحة العامة ومساندة المعاهد الصحية الحالية ودعم وتأهيل الكوادر في التمريض.

> أكد المحافظ على تقديم الدعم والمساندة للعمل على تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة .

حضر الاجتماع المهندس مصطفى زهران سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شمس الدين مساعد رئيس أركان الجيش الثالث الميداني والدكتورة سناء السروجي عضو الاتحاد وناهد إمام المدير التنفيذي للنقابة والمستشار الإعلامي .