أمن الغربية يضبط المتهم بطعن زوجة مساعد رئيس أركان القوات المسلحة

تواصلت أجهزة الأمن بالغربية إلى المتهم بطعن وفاء.أ 54سنة وكيلة مدرسة الشوربجي الإعدادية بكفر الزيات بطعنة بالصدر من الجهة اليسرى زوجة اللواء أبو المجد هارون مساعد رئيس أركان القوات المسلحة أثناء توجهها إلى مقر عملها صباح اليوم الأربعاء وتم نقلها لمستشفى السلام التخصصي بكفر الزيات .

وتمكنت القوات من ضبط المتهم ويدعى إبراهيم .م.س.س 36سنة كهربائي مقيم بقرية كفر حشاد وتمكن المقدم وليد غنيم رئيس مباحث مركز كفر الزيات من القبض على المتهم والذي قام بحلق ذقنه قبل وصول الشرطة و جارٍ تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق .