طلاب مدرسة بدر بأسيوط يمتنعون عن الذهاب للمدرسة لليوم الرابع علي التوالي

منع أولياء إمور طلاب بمدرسة بدر التجريبية للغات بأسيوط أبناءهم عن الذهاب للمدرسة لليوم الرابع على التوالى وذلك خوفا من إنهيار المدرسة الآيلة للسقوط على أبنائهم.

وتضيف احد اولياء الامور أحد أولياء الإمور الحقيقة هناك اهمال كبير في عدم هدم المدرسة وبنائها بدل من العروق حيث ان المدرسة من القصور القديمة ومقامة منذ زمن بعيد وحدث العام الماضي إختلاط لمياة الشرب بمياة المجاري مما أحدث للطلاب الاسهال والاميبة وكانوا الاطفال يحملون الزجاجات المياة وقد ثبت بالتحليل بان المياة غير صالحة للشرب

> وقال محمد الغطريفى عضو مجلس الأمناء بالمدرسة بأنهم تلقوا وعدا من مديرية التربية والتعليم بتنفيذ مطلبهم مشيرا إلى أنهم مستمرون فى عدم السماح لأبنائهم بالذهاب للمدرسة إلا فى حالة نقلها ويضيف كيف لمدرسة تجريبية تضم 1600طالب وطالبة من الروضة إلى الثانوي ومع ذلك مبانيها من خشب

> الجدير بالذكر انه قد سادت حالة من الرعب فى نفوس طلاب وأولياء إمور مدرسةبدر للغات وذلك عقب السيول التى إجتاحت أسيوط الأحد الماضى الأمر الذى أسفر عن دخول المياه للفصول خاصة وأن فصول المدرسة ففضلوا منع أبناءهم من الذهاب للمدرسة خشية إنهيارها عليهم.