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وزير الزراعة: تخفيض فائدة القروض الزراعية لتشجيع الفلاحين وتحقيق التنمية

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وزير الزراعة: تخفيض فائدة القروض الزراعية لتشجيع الفلاحين وتحقيق التنمية وزير الزراعة: تخفيض فائدة القروض الزراعية لتشجيع الفلاحين وتحقيق التنمية

ابو حديد في الفيوم

طالب الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جميع الفلاحين المتعثرين لبنك التنمية، والذين حصلوا على قروض زراعية ولم يتمكنوا من سدادها، وعددهم حوالي 600 ألف بالاستفادة من المهلة التي أعلنها بداية هذا العام وهي 3 شهور وباقي منها 20 يوما وعليهم تقديم طلبات لجدولة د يونهم حتى يتسنى إلغاء الفوائد والغرامات المالية وجدولة أصل القرض فقط.

وقال أبو حديد خلال جولته بمحافظة الشرقية إنه أصدر قرارا بالغاء الفترة البينية ما بين حصول الفلاح على القرض وتسديده كاملا وبين حصوله على قرض اخر جديد بعد 9 أيام، حيث يمكن للمزارع الحصول على قرض عقب تسديده للدين القديم مباشرة دون الرجوع للفترة البينية التي كانت مقررة من قبل.

وأكد على أن الاسمدة المدعمة متوافرة في جميع الجمعيات التعاونية بالمحافظات وعلى الفلاح الالتزام بالمقررات السمادية التي اعتمدتها اللجنة العليا للأسمدة بالوزارة بمشاركة مركز البحوث الزراعية، مشيرا الى أن الجمعيات التعاونية تتسلم يوميا مستحقاتها من أسمدة اليوريا والنترات لتصل إلى 6 ملايين ونصف المليون طن ، حيث تباع شيكارة الأسمدة المدعمة لـ 75 جنيها لليوريا و70 للنترات زنة 50 كيلو.

وطالب المزارعين بعدم زيادة استخدام الاسمدة عن المقرر للفدان لانها تؤدي لخفض الانتاج وتبليط الارض ، ووجه الارشاد الزراعي للقيام بدوره في توعية الفلاح واوارشاده حول الية استخدام انسب الطرق للاستفادة بالاسمدة .

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