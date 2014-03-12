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اليوم.. الزمالك يواجه تليفونات بني سويف بالدوري العام

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اليوم.. الزمالك يواجه تليفونات بني سويف بالدوري العام اليوم.. الزمالك يواجه تليفونات بني سويف بالدوري العام

نادي الزمالك

يلتقى اليوم الزمالك فى الخامسة مساء مع تليفونات بنى سويف باستاد القاهرة فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة ميدو لاستغلال المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد التأهل لدور الـ16 فى البطولة الأفريقية على حساب كابو سكورب في تخطى التليفونات، خاصة أن فوزه في مباراة دجلة المؤجلة، سيضع الفريق في الصدارة.

فى المقابل أنهى تليفونات بنى سويف تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال استعداده للمباراة ..واستقر على طريقة اللعب والتشكيل اللذين سيخوض بهما المباراة من خلال معسكر الفريق الأخير بالإسماعيلية.

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