جاستن بيبر يمثل أمام محكمة أمريكية يوم 5 مايو

حدد قاض بميامي يوم الخامس من مايو موعدًا لمحاكمة مغني البوب الكندي جاستن بيبر الذي يواجه تهمة القيادة تحت تأثير الخمر ومقاومة السلطات والسير برخصة قيادة منتهية بعدما ألقت الشرطة القبض عليه وهو يتسابق بالسيارة في ميامي بيتش.

ونفى بيبر الذي أكمل عامه العشرين في الأول من مارس الجاري هذه الاتهامات. ولم يحضر بيبر الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء في محكمة مقاطعة ميامي-ديد.

وتأجل موعد المحاكمة الذي كان مقررا له الأول من مارس بعدما تجادل محامو بيبر ومؤسسات صحفية في المحكمة بشأن ما إذا كان يحق لوسائل الإعلام الحصول على لقطات فيديو للمغني عندما كان محتجزا في مركز للشرطة في أعقاب القبض عليه في 23 يناير بحسب ما افادت “رويترز”.

واعتقلت الشرطة بيبر بتهمة القيادة تحت تأثير الخمر بعد أن أوقفه ضباط وهو يقود سيارة لامبورجيني صفراء مستأجرة إلى جانب سائق آخر في سيارة فيراري حمراء في الشارع الرئيسي بميامي بيتش.

وقالت الشرطة إن سيارتين رياضيتين من سيارات الدفع الرباعي أغلقتا الطريق لكي يتمكن المغني من المشاركة في السباق.

وأضافت الشرطة إن بيبر قاوم الاعتقال في البداية ووجه السباب لضباط الشرطة وأخبرهم فيما بعد بأنه تعاطى كمية من الكحول وماريوانا مسكر وعقار طبي وصفه له الطبيب.

وأطلق سراح بيبر بكفالة قيمتها 2500 دولار. وإذا ما أدين المغني الشاب فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر لكن خبراء يتوقعون أن يحصل على عقوبة أخف للتهمة الأولى.

وفي فبراير اتهم بيبر بالاعتداء على سائق سيارة أجرة في تورنتو أواخر العام الماضي.