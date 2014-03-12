طلاب الإخوان يعتدون على أمن جامعة المنصورة ويحرقون ثلاثة دراجات نارية

قامت الأجهزة الامنية بالدخول داخل الحرم الجامعى لجامعة المنصور بعد أن قام طلاب بالاعتداء على الحرس الإدارى الجامعى أثناء تظاهرهم أمام مبنى الحرس الإدارى ومحاصرته وإحراق 3 دراجات نارية مملوكة لأفراد الامن وسيارة داخل الحرم وتحطيم كاميرات المراقبة التى وضعتها الجامعة كما تم تحطيم الأبوا ب الإلكترونية التى وضعتها الجامعة للتأكد من هوية الطلاب وذلك أثناء تظاهرهم داخل الحرم الجامعى للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى .

خرجت تظاهرة من مساجد كليات الصيدلة والهندسة والطب والصيدلة واحتشدوا بساحة كلية الهندسة والتى اطلقوا عليها ساحة ميدان رابعه مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة و قام طلاب «الإخوان» بجامعة المنصورة بحملة تشوية لحوائط الجامعة اثناء تظاهرهم بكتابة الجرافيتى المسىء للجيش والشرطة أثناء تنظيمهم مسيرة داخل الحرم الجامعى بعد خروجهم من 4 تظاهرات داخل الحرم الجامعى.

وتمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الدقهلية تحت الاشراف المباشر للواء حسن عبد الحى مدير امن الدقهلية من تشكيل اطواقا امنية لتامين الجامعه من الخارج ولمنع طلاب جماعه الأخوان المسلمين الخروج خارج أسوار الجامعه ومنعهم من الخروج لممارسة اعمال الشغب.

وقامت الاجهزة الامنية بالتواجد حول الجامعه من الخارج وسط تواجد المئات من طلاب الاخوان المسلمين داخل الحرم الجامعى تحسبا لاى اعمل شغب من قبل طلاب الاخوان بعد توعدهم على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك باستكمال اعمال الشغب فى بداية الترم الدراسى.

وكانت قد أستعدت جامعة المنصورة بعدعقد الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس الجامعة اجتماعا مع إدارة أمن الجامعة للفصل الدراسي الثاني وإجراءات تأمين الطلاب والمنشآت وهى التجهيزات التى انتهت منها الجامعة منها منظومة كاميرات المراقبة وأجهزة الكشف على المعادن لتأمين الافراد والمنشآت داخل الجامعة والابواب الالكترونية وهو ما حطمة الطلاب.