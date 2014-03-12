حقيقة المجانيّة في حفلة ماجدة الرومي المصرية

تمّ التداول على نطاق واسع، في الصحافة والمواقع الإلكترونية المصريّة يوم الإثنين في 11 مارس/آذار، أنّ حفلة السيّدة اللبنانية ماجدة الرومي المزمع إقامتها في قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، يوم الخميس في 20 مارس الجاري، ستكون مجانية، وفق ما جاء في نص هيئة التنشيط السياحي، إذ أكّدت: "هيئة التنشيط السياحي أنّ الحفل سيكون بالمجّان، بعد أن وافقت الفنانة ماجدة الرومي على تقديم الحفلين، من دون مقابل، كنوع من التقدير والحبّ والعرفان للجمهور المصري".

ولكن القائمين على تنظيم الحفلة نفوا هذا الخبر لـ"سيدتي نت"، وأكّدوا أن الأماكن تمّ حجزها، تحت شعار "كامل العدد"، مشيرين إلى أنّ التذاكر التي سيتمّ التعامل معها هي فقط التي بيعت في الأماكن التي أعلنوا عنها، فيما لن يتمّ التعامل مع التذكرة التي تباع في السوق السوداء، لافتين عناية الجمهور إلى أن التذاكر الرسمية تحتوي على علامات حماية عالية.

وعن عدم وجود دعاية كافية لحفلة تليق بحجم النجمة ماجدة الرومي في الإسكندرية، قال القائمون على الحفلة إنه سيتم البدء فعلياً بحملة دعاية كبيرة تليق باسم هذه النجمة.

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