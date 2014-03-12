لهذه الأسباب فضّل الوسوف نيشان على منى أبو حمزة

شكّلت الإطلالة التلفزيونية الأولى لـ"سلطان الطرب" جورج وسوف المنتظر حصولها بعد شفائه من وعكته الصحية، معركة إعلامية حامية الوطيس بين محطات التلفزة التي تنافست على الفوز بلقاء معه.

فقد سعى الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان بكل قواه ليحظى بهذا اللقاء دون سواه، بعدما أعلن جورج وسوف مسبقاً عن رغبته الخاصة باختيار الإعلامية منى أبو حمزة، لتكون إطلالته الأولى معها، وأبدى رغبته لتحاوره هي دون سواها وهي بدورها رحبت برغبة أبو وديع.

هذا الإعلان المباشر من جورج وسوف تقاطع مع رؤية ابنه وديع الذي يمسك أعماله ويديرها، والذي أراد أن تكون إطلالة والده الأولى مدفوعة الأجر أولاً لقيمة والده الفنية، وثانياً لإعادة التوازن المالي لحياة جورج وسوف بعدما توقف نشاطه الفني لمدة أربع سنوات بسبب وعكته الصحية.

اختيار الوسوف لمنى أبو حمزة دفع أيضاً من جهة أخرى بنيشان للقيام بزيارة مكوكية إلى الكويت، ومن ثم إلى قطر ليؤمّن الراعي الرسمي لحلقة جورج وسوف بعدما أخذ على عاتقه تأمين المبلغ مقابل ظهوره معه بدلاً من منى أبو حمزة .

وقد مكث نيشان لفترة أسبوع في قطر ليعود من بعدها وفي جعبته المبلغ المطلوب والحجة القوية لسحب البساط من تحت قدمي منى أبو حمزة وليغيّر المعادلة لصالحه.

فحربه الباردة في الساحة الإعلامية دخانها واضح للعيان وإن كان الصمت سيد الموقف لدى منى أبو حمزة ولدى العديد من الإعلاميين الذين يطلّون على شاشات التلفزة.

وقد تردّد أن المبلغ الذي دفع لجورج وسوف هو 400 ألف دولار. وسوف يطلّ من خلال شاشة "الحياة". وحيال هذا التبدل في المواقع لإطلالة جورج وسوف أتى تعليق منى أبو حمزة يحمل في طياته حنكة إعلامية في مضمونها رسالة، فكّ رموزها في يدها قائلة: " من الطبيعي فنان كبير مثل جورج وسوف أن يتلقى أكثر من عرض بعد هذا الغياب الطويل ومن حقه أن يختار الأنسب له ومن جميع النواحي. وكونه أبدى محبته أن يطلّ معي فهذا إطراء بحد ذاته. ولا شك أن تلفزيون "الحياة" والإعلامي نيشان سيقدمان له عملاً جميلاً يليق به ونحن جميعاً بانتظار عودته إلى الساحة".

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