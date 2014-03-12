أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تراجع منسوب النيل أمام السد العالى بمقدار 2 سم

Google+ Print
تراجع منسوب النيل أمام السد العالى بمقدار 2 سم تراجع منسوب النيل أمام السد العالى بمقدار 2 سم

السد العالي _أرشيفية

سجل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالي اليوم الأربعاء تراجعا بمقدار 2 سم عن معدله امس الاثنين، حيث بلغ 50ر175 مترفي مقابل 52ر175 متر.
> وجاء في تقرير وزعته وزارة الموارد المائية والري أن “كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان بلغت 145 مليون متر مكعب، فيما تراجعت كمية الايراد اليومى الواصل للبحيرة إلى 46 مليون متر مكعب”.
> يذكر ان إيراد نهر النيل يختلف اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر, ويتراوح ما بين نحو 42 مليار متر مكعب في حده الادنى و151 مليار متر مكعب في حده الاقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوي أمراً بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار في السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان في سنوات الايراد الكبير.
> وعلى مدى اكثر من نصف قرن على انشاء السد العالى ساهم ومازال يساهم في مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال مايخزنه – بطريقة آمنة – من مئات المليارات من الامتار المكعبة في اوقات الفيضان، حيث يتم استخدامها في اوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الاخرى في مجالات اقتصادية عديدة.

/أ ش أ/

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا