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مقتل طفلة أردنية على يد والدها بعد اتهامها بالسرقة في مدرستها

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مقتل طفلة أردنية على يد والدها بعد اتهامها بالسرقة في مدرستها مقتل طفلة أردنية على يد والدها بعد اتهامها بالسرقة في مدرستها

لقيت طفلة اردنية في الحادية عشرة من عمرها حتفها بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها اثر اتهام مدرستها لها بالسرقة، بحسب ما افاد مصدر امني اليومالاربعاء.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان “الطفلة (11 عاما) وهي طالبة مدرسة لقيت حتفها مساء امس الثلاثاء على يد والدها الاربعيني الذي ضربها ضربا مبرحا بعد ان اتهمتها مدرستها بالسرقة”.

واوضح ان “المدرسة ابلغت الاب ان ابنته قامت بالسرقة فضربها ضربا مبرحا ترك اثاره على جسدها”، مضيفا ان “الاب عاد لابنته ليصالحها بعد ان هدأ، لكنه وجدها في غيبوبة فنقلها الى مستشفى الزرقاء الحكومي (23 كلم شمال شرق عمان) حيث وصلت متوفية”.

واشار المصدر الى ان “العائلة ادعت في البداية ان الطفلة سقطت عن الدرج، الا ان التحقيق كشف حقيقة ما حصل”.

ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، بحسب المصدر، تهمة “الضرب المفضي الى الموت للاب الذي تقرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية”.

وتترواح عقوبة المتهم في حال ادانته بهذه التهمة بين السجن لثلاثة اعوام والسجن لخمسة عشر عاما.

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