مقتل 325 صحفياً وناشطاً إعلاميا منذ بداية الأزمة السورية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 325 صحفيا وناشطا إعلاميا سوريا وأجنبيا في سوريا، خلال سنوات الأزمة، حيث قتلت قوات النظام 308 صحفيا وناشطا، من بينهم 12 إعلاميا أجنبيا، فيما قتلت تنظيمات متشددة وكتائب معارضة مسلحة 17 آخرين.وأوضحت الشبكة، التي تصنف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة، في تقرير أرسلته للأناضول، أن قوات النظام السوري لاتزال تعتقل 835 ناشطا آخرين، فيما الطرف المعارض يحتجز 82 ناشطا، في حين اعتدت قوات النظام على 85 مركزا إعلاميا بالقصف والتدمير، يقابله اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، 13 مركزا إعلاميا.