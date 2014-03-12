أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل 325 صحفياً وناشطاً إعلاميا منذ بداية الأزمة السورية

Google+ Print
مقتل 325 صحفياً وناشطاً إعلاميا منذ بداية الأزمة السورية مقتل 325 صحفياً وناشطاً إعلاميا منذ بداية الأزمة السورية

12 مارس 2014 | 2:05 مساءً

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 325 صحفيا وناشطا إعلاميا سوريا وأجنبيا في سوريا، خلال سنوات الأزمة، حيث قتلت قوات النظام 308 صحفيا وناشطا، من بينهم 12 إعلاميا أجنبيا، فيما قتلت تنظيمات متشددة وكتائب معارضة مسلحة 17 آخرين.وأوضحت الشبكة، التي تصنف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة، في تقرير أرسلته للأناضول، أن قوات النظام السوري لاتزال تعتقل 835 ناشطا آخرين، فيما الطرف المعارض يحتجز 82 ناشطا، في حين اعتدت قوات النظام على 85 مركزا إعلاميا بالقصف والتدمير، يقابله اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، 13 مركزا إعلاميا.

2014-03-12

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا