مقتل 14 في كراتشي في معركة مسلحة بين جماعات متنافسة

قالت الشرطة إن جماعات متنافسة فتحت النار وألقت قنابل في حي يشتهر بالعنف في كراتشي العاصمة المالية لباكستان يوم الاربعاء ما أدى إلى مقتل 14 شخصا بينهم ثماني نساء وثلاثة أطفال.

وتضم كراتشي وهي مدينة ساحلية يزيد عدد سكانها على 18 مليون نسمة العديد من الجماعات المتشددة من بينها طالبان الباكستانية. وكثير من الأحزاب السياسية لها أجنحة مسلحة تخوض بها معارك.

وأصيب أكثر من 20 شخصا في أعمال العنف التي اندلعت في حي لياري وهو من أخطر الأحياء في كراتشي حيث تقتتل العصابات المتنافسة منذ سنوات عديدة من أجل السيطرة.

وقتلت الشرطة شقيق زعيم عصابة مساء يوم الثلاثاء بحسب “رويترز”.