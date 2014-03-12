الفطور التركي على طريقة مهنّد

من يحبّ الطعام الحارّ والتوابل، قد يستهويه هذا الطبق الذي يقدّم على طاولة الفطور التركية.إنه عبارة عن البيض المقلي مع النقانق، وهو المفضّل لدى الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الذي ذاع صيته في العالم العربي، بعد أداء شخصيّة مهند في مسلسل "نور" .

المقادير:

- 5 ملاعق كبيرة من الزيت، للقلي

- نصف كيلوجرام من النقانق

- 5 بيضات

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير:

1- في مقلاة غير لاصقة توضع على نارٍ متوسطة، يقلى النقانق المقطّع إلى شرائح متساوية، مع الزيت.

2- قبل نضوجها بدقيقتين، يضاف البيض إلى النقانق ويقلى معها.

3- قبل سكب هذا المزيج في طبق التقديم، يرشّ القليل من الملح والفلفل الأسود.

4- يقدّم هذا الطبق ساخناً.

5- يزيّن هذا الطبق بشرائح من الطماطم أو بأوراق من النعناع الاخضر.

ملاحظة:هذه الوجبة مليئة بالدهون وقد تكون حارّة بعض الشيء.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط