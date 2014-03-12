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القبض على مدير التفتيش البحرى ببورسعيد لتقاضيه رشوة من رجال أعمال

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القبض على مدير التفتيش البحرى ببورسعيد لتقاضيه رشوة من رجال أعمال القبض على مدير التفتيش البحرى ببورسعيد لتقاضيه رشوة من رجال أعمال

أرشيفية

قام ضباط هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد بالقاء القبض على “م.ف.د” مدير عام ادارة التفتيش البحرى وذلك خلال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من أصحاب شركات التوكيلات الملاحية والنقل البحرى وذلك مقابل إصدار وتجديد تراخيص تشغيل الوحدات البحرية التابعة لهم.

أفادت تحريات المباحث الجنائية قيام عدد من رجال الإعمال بإجبارهم من قبل المتهم على دفع مبالغ مالية بصورة شهرية بالإضافة لمبلغ لكل ترخيص وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط المستندات الخاصة بتلك السفن.

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