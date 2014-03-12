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بالصور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد الأندية والمراكز بالإسكندرية

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بالصور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد الأندية والمراكز بالإسكندرية بالصور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد الأندية والمراكز بالإسكندرية

وزير الشباب والرياضة يتفقد الأندية والمراكز بالإسكندرية

تفقد صباح اليوم الاربعاء وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز  بعض الأندية ومراكز الشباب ورافقه رؤساء الأحياء ومندوب عن محافظ الإسكندرية، وأستمع الوزير خلال جولته للمشاكل التى تواجه الموظفين، وقام بحل بعضها بصورة مباشرة، ووعد بتلبية كل متطلباتهم.

بدأت الجولة فى مركز شباب الأنفوشى ثم مركز شباب الشلالات مروراً بنادى الإتحاد وإنتهت الزيارة فى النادى الأوليمبى، وقام الوزير بأخذ الصور التذكارية مع الموظفين والعاملين، وقرر تمويل الأمهات المعيلات فى مركز شباب الشلالات بمبلغ 10 آلاف جنيه بعد أن عاين الأشغال اليدوية التى يقوموا بها .

 

 

 

 

 

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