قناع النشاء يعالج حبوب الشباب وآثارها!

كلّ امرأة تحلم ببشرة بيضاء صافية ونضرة. لكن هذه النتيجة لا تحققها المساحيق، لأنَّها مؤقتة؛ ومع الوقت تساهم في تدمير البشرة وظهور التجاعيد.

لذا، من الأفضل لك تطبيق برنامج أسبوعيّ، يعتمد المستحضرات الطبيعيَّة، وبإمكانه تعويض بشرتك عمّا تفقده بسبب العوامل الخارجيَّة. لكن ما ينبغي الانتباه إليه، قبل الاستعانة بوضع الأقنعة الطبيعيَّة، التي تناسب بشرتك، هو ضرورة غسل وجهك بالغسول المناسب بعيداً عن الصابون العادي، واستخدام التونك. ويمكن الاستعاضة عن التونك بماء الورد باعتباره قابضاً طبيعياً للبشرة، بعد غسل الوجه، من أجل غلق المسامّ، ثمّ استخدام كريم مناسب لترطيب بشرتك، صباحاً ومساءً.

وإذا وضعت القناع، فعليك استخدامه بعد غسل الوجه، ثمّ استكمال خطوات العناية، بعد إزالته، بالتونك، ثم بالمرطِّب. وإليك سيدتي طريقة عمل قناع النشاء مع ماء الورد للحصول على بشرة بيضاء متجدِّدة وجميلة، لكونه علاجاً لحبوب الوجه والمسامّ الواسعة وحروق الشمس.

المكونات:

3 ملاعق من ماء الورد.

1/2 كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

الطريقة:

يُذاب النشاء في الماء البارد وماء الورد، ويرفع على النار لمدَّة دقيقة، حتى يجمد ويُصبح كثيفاً، مع المحافظة على التحريك المستمرّ. ثمّ يوضع المزيج في الثلاجة حتى يبرد. وعند الاستعمال، يوضع القناع على الوجه لمدَّة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر، فالبارد. هذا القناع يمنح البشرة اللون الأبيض المشرق.

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