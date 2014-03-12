30 فكرة جديدة لضفائر الشعر

خلال عروض أزياء أسبوع الموضة، رصدنا لك الصيحات التي ستقلب عالم تصفيف الشعر رأساً على عقب. ومرةً أخرى، يبدو أن الضفائر هي الصيحة التي لا يُمكن الرجوع عنها خلال هذا الموسم. تسريحات تزيّن الشعر الطويل والقصير بالضفائر.سنركّز اليوم على عرض أجمل التسريحات المضفورة التي تألقت على منصّات العروض.

• الضفائر العادية: قيمة أساسيّة في تصفيف الشعر

لا تبطل موضة هذه التسريحة، كما أن تنفيذها سهل. إنّها عادةً تصل إلى أسفل العنق، ما سيعطي هيئة تسريحة الفو كاري. يمكنك أيضاً تسريحها على هيئة كعكة، أو إلى الأعلى، للحصول على طلة أنيقة مثل تلك الشبيهة بلارا كروفت.

• الضفيرة القمحيّة: الصيحة الأبرز في هذا الموسم

إنّ هذه التسريحة التي تعرف بالضفيرة القمحيّة أو الضفيرة المصرية هي الأبرز هذا الموسم بعد بروزها في أسبوع الموضة؛ أكانت هذه الضفيرة فضفاضة أو مشدودة، فستزين خصلك الطويلة في هذا الموسم. وعند تعلّم تقنية التنفيذ، لن يصعب عليك تسريح شعرك.

الضفيرة الجانبية: التفصيل الرائج

يمكن إضفاء رونق خاصّ على طلتك، عبر تسريح الضفيرة إلى الجانب، مع تكثيفها بطول الشعر، وفقاً لرغبتك.

• الضفيرة الإفريقية: طلّة معقدة

تعرّفي إلى الضفيرة الأفريقية الكلاسيكية أو العكسيّة. إنها تضفي رونقاً خاصاً على طلتك، وتليق بجميع المناسبات. غالباً ما تكون سميكة أو كثيفة، على الرغم من المعتقد السائد، إلا أنّ تنفيذها ليس صعباً بتاتاً. تبدأ الضفيرة الأفريقية عند أسفل العنق، وتمتدّ على طول الرأس. يمكن تسريح ضفيرة واحدة أو أكثر في كلّ الرأس. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للجدايل أن تقف عند النقطة التي ترغبين في الوصول إليها.

• الضفيرة على هيئة عصبة رأس: الاكسسوار المطلق

ما من جدوى للبحث عن الاكسسوار الأبرز والمطلق لهذا الموسم لتزيين شعرك. يكفي ضفره على هيئة عصبة رأس نهائيّة. يمكن لهذه العصبة المضفورة أن تجلس إلى الأمام، على أن تتوج الرأس، أو أن تجلس على الجبين لكي تبدو كعصبة الرأس الطبيعية.

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