سيدورف: الخسارة 5-1 أمام أتلتيكو في ثمن نهائي التشامبيونز “عادلة”

أكد الهولندي كلارنس سيدورف، المدير الفني لميلان الإيطالي أن أتلتيكو مدريد استحق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه المباراة التي جمعت بينهما في إياب ثمن نهائي البطولة القارية بأربعة أهداف مقابل واحدة، بعد فوزه ذهابا بهدف دون رد.

وحسبما ذكرت وكالة الانباء الاسبانية، قال سيدورف، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، “لقد فاز الفريق الأفضل”، مشيرا إلى أن أتلتيكو مدريد له فرص في الفوز بالبطولة: “كل الفرق التي تستمر في البطولة لديها فرص حقيقية في الوصول” إلى النهائي.

وأوضح “لقد ظهر ميلان بصورة جيدة أمام فريق كبير. لم نتمكن من تسجيل هدف في مباراة الذهاب، كان ليغير معطيات لقاء الإياب، ولكن في شوط المباراة الأول سجل دييجو كوستا هدفا رائعا. كانت ردة فعل الفريق شجاعة، وتعادل، وفي أفضل توقيت لتسجيل ثاني أهدافنا، منيت شباكنا بهدف قبل نهاية الشوط الأول”.

وأضاف “هذا ألحق بنا ضررا كبيرا. يمر الفريق بلحظة صعبة منذ فترة طويلة، وقد كانت ضربة قوية للغاية”، مشيرا إلى أن الهزيمة بخمسة أهداف مقابل واحد ذهابا وإيابا نتيجة “عادلة”، نظرا إلى “الشوط الثاني” من لقاء الإياب.

وأكد “لابد من تهنئة أتلتيكو مدريد. أتمنى لهم الأفضل من الان وصاعدا”، مشيرا إلى أن فريقه “محبط” بعد الخسارة، الا أنه شدد على أن الهدف الثاني الذي سجله الروخيبلانكوس غير مجريات اللقاء.

وشدد “ودعنا دوري الأبطال أمام فريق كبير حقق فوزا مستحقا. غدا سأبدأ مجددا بقوة وحماسة لرفع المستوى. العمل يؤتي ثماره وسنقوم بالأمر على نحو أفضل”.