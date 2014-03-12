الزمالك يخشى تكتل خامس أسوأ دفاع في الدوري

يخشى الزمالك التكتل الدفاعي الذي من المؤكد أن تليفونات بني سويف سيعتمد عليه عصر الأربعاء حين يلتقي الفريقان في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

فخصم الزمالك المقبل به عيب كبير.. فهو خامس أسوأ دفاع في الدوري المصري بمجموعتيه بعد المنيا الذي استقبلت شباكه 22 هدفا والرجاء، ثم غزل المحلة والإنتاج الحربي.

والزمالك يبحث عن قمة المجموعة الثانية، لكن حتى يحقق ذلك عليه أن يفوز في ثلاث مباريات حتى يتفوق على بتروجيت المتصدر بـ21 نقطة.

ويبدأ الزمالك رحلة الثلاث مباريات بمواجهة تليفونات بني سويف، بعد ساعات من عودة الفريق الأبيض من الرحلة الشاقة بأنجولا.

الإرهاق ليس الخوف الأكبر بالنسبة للجهاز الفني للزمالك أمام تليفونات بني سويف بحسب ما صرح به هشام يكن المدرب في الفريق الأبيض.

فقد قال يكن لـFilGoal.com: "دفاع بني سويف ليس قويا للغاية، هذا حقيقي".

استقبلت شباك بني سويف 11 هدفا في تسع مباريات فقط.

ثم استدرك "لكنه بالتأكيد سيتكتل بشكل كبير أمامنا لأنه يعرف أن هذا هو الاسلوب الوحيد لتضييق الخناق على الزمالك ومحاولة إبعاده عن التسجيل".

وأبدى يكن سعادته بانتهاء أزمة محمود فتح الله، الذي كاد أن يغيب عن اللقاء بسبب أزمة مالية في اتحاد كرة القدم بينه ووكيل اللاعبين تامر النحاس.

وقال يكن: "فتح الله من الأسماء الهامة جدا بالنسبة للزمالك لما يمنحه للفريق من خبرة في الخط الخلفي".

وأضاف "الآن الفريق تركيزه منصب بالكامل على اقتناص قمة الدوري، بعد إنهاء الملف الإفريقي حاليا بنجاح".

وتأتي تصريحات يكن بعد نجاح الزمالك في الوصول لدور الـ16 من أبطال إفريقيا بعد عبور كابوسكورب الأنجولي بالفوز ذهابا في مصر 1-0 والتعادل سلبيا خلال جولة الإياب.

وأتم يكن "قمة الدوري تحتاج منا للفوز بكل المؤجلات والمباريات التالية، والبداية أمام التليفونات، درسنا خصمنا بشكل جيد ونعرف تماما كيف نواجهه".