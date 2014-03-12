أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يخشى تكتل خامس أسوأ دفاع في الدوري

Google+ Print
الزمالك يخشى تكتل خامس أسوأ دفاع في الدوري الزمالك يخشى تكتل خامس أسوأ دفاع في الدوري

يخشى الزمالك التكتل الدفاعي الذي من المؤكد أن تليفونات بني سويف سيعتمد عليه عصر الأربعاء حين يلتقي الفريقان في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

فخصم الزمالك المقبل به عيب كبير.. فهو خامس أسوأ دفاع في الدوري المصري بمجموعتيه بعد المنيا الذي استقبلت شباكه 22 هدفا والرجاء، ثم غزل المحلة والإنتاج الحربي.

والزمالك يبحث عن قمة المجموعة الثانية، لكن حتى يحقق ذلك عليه أن يفوز في ثلاث مباريات حتى يتفوق على بتروجيت المتصدر بـ21 نقطة.

ويبدأ الزمالك رحلة الثلاث مباريات بمواجهة تليفونات بني سويف، بعد ساعات من عودة الفريق الأبيض من الرحلة الشاقة بأنجولا.

الإرهاق ليس الخوف الأكبر بالنسبة للجهاز الفني للزمالك أمام تليفونات بني سويف بحسب ما صرح به هشام يكن المدرب في الفريق الأبيض.

فقد قال يكن لـFilGoal.com: "دفاع بني سويف ليس قويا للغاية، هذا حقيقي".

استقبلت شباك بني سويف 11 هدفا في تسع مباريات فقط.

ثم استدرك "لكنه بالتأكيد سيتكتل بشكل كبير أمامنا لأنه يعرف أن هذا هو الاسلوب الوحيد لتضييق الخناق على الزمالك ومحاولة إبعاده عن التسجيل".

وأبدى يكن سعادته بانتهاء أزمة محمود فتح الله، الذي كاد أن يغيب عن اللقاء بسبب أزمة مالية في اتحاد كرة القدم بينه ووكيل اللاعبين تامر النحاس.

وقال يكن: "فتح الله من الأسماء الهامة جدا بالنسبة للزمالك لما يمنحه للفريق من خبرة في الخط الخلفي".

وأضاف "الآن الفريق تركيزه منصب بالكامل على اقتناص قمة الدوري، بعد إنهاء الملف الإفريقي حاليا بنجاح".

وتأتي تصريحات يكن بعد نجاح الزمالك في الوصول لدور الـ16 من أبطال إفريقيا بعد عبور كابوسكورب الأنجولي بالفوز ذهابا في 1-0 والتعادل سلبيا خلال جولة الإياب.

وأتم يكن "قمة الدوري تحتاج منا للفوز بكل المؤجلات والمباريات التالية، والبداية أمام التليفونات، درسنا خصمنا بشكل جيد ونعرف تماما كيف نواجهه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري